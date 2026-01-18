- Дата публікації
РФ знову атакувала Ізмаїльський район: під ударом була критична інфраструктура
У ніч проти 18 січня РФ знову атакувала Ізмаїльський район на Одещині — під ударом була критична інфраструктура, постраждалих немає.
У ніч проти 18 січня російські війська знову здійснили атаку на територію Ізмаїльського району Одеської області.
Про це повідомив оперативний штаб Ізмаїльської районної державної адміністрації.
Під ударом, як і раніше, опинилася критична інфраструктура.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
