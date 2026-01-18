РФ знову атакувала Ізмаїльський район: під ударом була критична інфраструктура

Пожежа / © із соцмереж

У ніч проти 18 січня російські війська знову здійснили атаку на територію Ізмаїльського району Одеської області.

Про це повідомив оперативний штаб Ізмаїльської районної державної адміністрації.

Під ударом, як і раніше, опинилася критична інфраструктура.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що раніше на Хмельниччині під час тривоги було чути вибухи.