РФ знову атакувала Ізмаїльський район: під ударом була критична інфраструктура

У ніч проти 18 січня РФ знову атакувала Ізмаїльський район на Одещині — під ударом була критична інфраструктура, постраждалих немає.

Пожежа

Пожежа / © із соцмереж

У ніч проти 18 січня російські війська знову здійснили атаку на територію Ізмаїльського району Одеської області.

Про це повідомив оперативний штаб Ізмаїльської районної державної адміністрації.

Під ударом, як і раніше, опинилася критична інфраструктура.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що раніше на Хмельниччині під час тривоги було чути вибухи.

