РФ знову атакувала Одещину: місто Чорноморськ повністю знеструмлено

Російські окупанти пізно увечері 14 березня вчергове масовано атакували Одещину ударними безпілотниками.

Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок удару, через пошкодження енергетичної інфраструктури, було повністю знеструмлене місто Чорноморськ.

"Оперативно розгортаються пункти незламності. Над ліквідацією працюють усі відповідні служби", –зазначив він.

Нагадаємо, 14 березня увечері росіяни також вчергове завдали підступного ракетного удару по Кривому Рогу, атакувавши житловий квартал. Попередньо росіяни вдарили балістичними ракетами Іскандер-М. На момент публікації відомо, що у Кривому Розі 12 поранених людей, серед них - двоє дітей.

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