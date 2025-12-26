РФ знову атакувала Одесу: влада повідомила про влучання і наслідки

Набережна в Одесі. / © Associated Press

Вночі проти п’ятниці, 26 грудня, російська окупаційна армія атакувала об’єкт інфраструктури в Одесі. На місці атаки сталося займання.

Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

«Зафіксовано ураження об’єкта інфраструктури в Одесі. Внаслідок влучання БпЛА сталося займання. Усі відповідні служби працюють на місці. Триває обстеження прилеглої території щодо пошкоджень цивільної інфраструктури та житлових будинків», — наголосив чиновник.

З його слів загиблих і постраждалих немає. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару.

Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання в домівках одеситів. У місті запущено новий соціальний маршрут «вул. Інглезі — Залізничний вокзал», а також залучено автобуси великого класу для перевезення пасажирів у години пікового навантаження.

Повідомив Лисак і про ситуацію на узбережжі. З його слів, фахівці Українського наукового центру екології моря контролюють стан морської води та оцінюють шкоду, завдану довкіллю.

Нагадаємо, армія РФ здійснила атаку по Одещині на Різдво. Окупанти вдарили по портовій та промисловій інфраструктурі. Одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Після однієї з атак кілька днів тому в Одесі море вкрилося плямами. Через пошкодження резервуарів із соняшниковою олією у Чорне море потрапила значна кількість продукту. Це призвело до масової загибелі птахів та забруднення узбережжя.