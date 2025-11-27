ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
1 хв

РФ знову атакувала енергооб’єкти України: що з відключеннями світла

В Україні 27 листопада зберігаються погодинні відключення світла для споживачів та графіки обмеження потужності для бізнесу.

Автор публікації
Ірина Лаб'як
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Через російські атаки на енергооб’єкти України на ранок 27 листопада були зафіксовані локальні знеструмлення у кількох областях. Водночас у всіх регіонах діють графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомило «Укренерго».

Протягом останньої доби російська армія продовжила атакувати українські енергооб’єкти. Через це на ранок були локальні знеструмлення у кількох областях. Ремонтні бригади обленерго проводять відновлювальні роботи скрізь, де це дозволяє ситуація з безпекою.

Через попередні російські комбіновані атаки, в усіх регіонах України 27 листопада вимушено застосовуються погодинні відключення світла обсягом від 0,5 до 2,5 черг та графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.

В «Укренерго» зазначили, що завдяки вже проведеним аварійно-відновлювальним роботам у більшості регіонів вдалося зменшити загальну тривалість вимушених відключень електроенергії.

Водночас у компанії закликали надалі ощадливо користуватися електрикою.

Нагадаємо, у ніч проти 27 листопада російські війська здійснили атаку ударними дронами на Одеську область. Внаслідок цього частково зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури та виникли пожежі, які вдалося оперативно ліквідувати. Жертв серед населення не зафіксовано.

Окрім того, ворог атакував Дніпропетровську область дронами, а Нікополь обстріляв з артилерії. Постраждали троє людей, виникла низка пожеж і зафіксовані руйнування. Зокрема, пошкоджено дитсадочок та приватні будинки.

