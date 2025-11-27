РФ знову атакувала енергооб’єкти України: що з відключеннями світла

Відключення світла / © ТСН

Через російські атаки на енергооб’єкти України на ранок 27 листопада були зафіксовані локальні знеструмлення у кількох областях. Водночас у всіх регіонах діють графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомило «Укренерго».

Протягом останньої доби російська армія продовжила атакувати українські енергооб’єкти. Через це на ранок були локальні знеструмлення у кількох областях. Ремонтні бригади обленерго проводять відновлювальні роботи скрізь, де це дозволяє ситуація з безпекою.

Через попередні російські комбіновані атаки, в усіх регіонах України 27 листопада вимушено застосовуються погодинні відключення світла обсягом від 0,5 до 2,5 черг та графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.

В «Укренерго» зазначили, що завдяки вже проведеним аварійно-відновлювальним роботам у більшості регіонів вдалося зменшити загальну тривалість вимушених відключень електроенергії.

Водночас у компанії закликали надалі ощадливо користуватися електрикою.

Нагадаємо, у ніч проти 27 листопада російські війська здійснили атаку ударними дронами на Одеську область. Внаслідок цього частково зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури та виникли пожежі, які вдалося оперативно ліквідувати. Жертв серед населення не зафіксовано.

Окрім того, ворог атакував Дніпропетровську область дронами, а Нікополь обстріляв з артилерії. Постраждали троє людей, виникла низка пожеж і зафіксовані руйнування. Зокрема, пошкоджено дитсадочок та приватні будинки.