РФ знову б’є по енергетиці: в одній із областей без світла понад 650 населених пунктів

Житомирщина частково залишилася без світла / © Associated Press

Реклама

1 листопада російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру Житомирської області. Через удари без електропостачання залишилися понад 650 населених пунктів.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Реклама

Що відомо про атаку на енергетичну інфраструктуру Житомирщини

За словами очільника ОВА, внаслідок останніх російських ударів знеструмлено понад 650 населених пунктів області. Енергетики докладають зусиль, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для жителів регіону.

Реклама

«Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру області. Внаслідок останніх ударів знеструмлено понад 650 населених пунктів на Житомирщині. Інформації про жертви та постраждалих внаслідок ворожих ударів не надходило», — написав Бунечко.

«Енергетики роблять усе необхідне для відновлення постачання електрики для жителів області», — повідомив голова Житомирської ОВА.

Нагадаємо, російська армія продовжує масовано атакувати українські регіони ударними безпілотниками. У ніч проти 1 листопада окупанти запустили по Україні 433 БпЛА з шести напрямків. Станом на 07:30 сили протиповітряної оборони збили або подавили 371 дрон. Влучання зафіксували на 16 локаціях, ще на 14 — падіння уламків збитих безпілотників.

Тієї ж ночі російські війська атакували Вінниччину. Внаслідок ударів пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, вежу мобільного зв’язку, складську будівлю та цивільні об’єкти.

Реклама

Новини партнерів