РФ знову готує масований ракетний удар: моніторингові чати назвали дату

Розвідка цілей у Києві та загроза балістики: попередження про нові удари / © ТСН

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Російські війська можуть готувати новий масований удар балістикою у найближчі дві доби, тому українцям потрібно серйозно ставитися до повітряних тривог і реагувати на них.

Про загрозу попередили моніторингові канали.

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За даними каналів, протягом наступних 48 годин є підвищена загроза балістичного обстрілу Києва та області. Загальний можливий залп — до 40 балістичних ракет.

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Інші пабліки стверджують, що РФ проводить дорозвідку енергообʼєктів Києва і Дніпра, щоб завдати чергових нищівних ударів по світлу.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 листопада, у Кременчуці на Полтавщині росіяни влучили у багатоквартирний будинок та будівлю готелю. На обох об’єктах виникли пожежі.

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