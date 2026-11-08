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РФ знову готує масований ракетний удар: моніторингові чати назвали дату
Українців знову попереджають про ризик масованого російського удару балістикою найближчими днями.
Російські війська можуть готувати новий масований удар балістикою у найближчі дві доби, тому українцям потрібно серйозно ставитися до повітряних тривог і реагувати на них.
Про загрозу попередили моніторингові канали.
За даними каналів, протягом наступних 48 годин є підвищена загроза балістичного обстрілу Києва та області. Загальний можливий залп — до 40 балістичних ракет.
Інші пабліки стверджують, що РФ проводить дорозвідку енергообʼєктів Києва і Дніпра, щоб завдати чергових нищівних ударів по світлу.
Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.
Нагадаємо, що сьогодні, 8 листопада, у Кременчуці на Полтавщині росіяни влучили у багатоквартирний будинок та будівлю готелю. На обох об’єктах виникли пожежі.