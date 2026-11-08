ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
1 хв

РФ знову готує масований ракетний удар: моніторингові чати назвали дату

Українців знову попереджають про ризик масованого російського удару балістикою найближчими днями.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Розвідка цілей у Києві та загроза балістики: попередження про нові удари

Розвідка цілей у Києві та загроза балістики: попередження про нові удари / © ТСН

Російські війська можуть готувати новий масований удар балістикою у найближчі дві доби, тому українцям потрібно серйозно ставитися до повітряних тривог і реагувати на них.

Про загрозу попередили моніторингові канали.

За даними каналів, протягом наступних 48 годин є підвищена загроза балістичного обстрілу Києва та області. Загальний можливий залп — до 40 балістичних ракет.

Інші пабліки стверджують, що РФ проводить дорозвідку енергообʼєктів Києва і Дніпра, щоб завдати чергових нищівних ударів по світлу.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 листопада, у Кременчуці на Полтавщині росіяни влучили у багатоквартирний будинок та будівлю готелю. На обох об’єктах виникли пожежі.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie