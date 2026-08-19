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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ знову готує масований удар: коли він може бути

«Циркони», балістика та реактивні «Шахеди»: українців попереджають про ризик масованого удару РФ найближчими днями. Можливо навіть — вже цієї ночі.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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РФ може завдати нового масованого удару: Марцінків та "монітори" попередили про небезпеку

РФ може завдати нового масованого удару: Марцінків та «монітори» попередили про небезпеку / © ТСН.ua

Російські війська можуть готувати новий масований удар по Україні найближчими днями, тому українцям потрібно серйозно ставитися до повітряних тривог і реагувати на них.

Так, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, який завжди одним з перших попереджає про небезпеку, знову поінформував про ймовірну атаку у своєму телеграм-каналі.

«Найближчі дні франківчани будьте уважні до тривог», — написав він.

Крім того, про небезпеку попередили деякі моніторингові телеграм-канали.

«Ворог може застосовувати значну кількість шахедів (реактивні в тому числі) та ракети типу: балістику, ракети зі стратегічної авіації (Х-101/Х-22), ракети „Калібр“ та „Циркони“. Можливо, сьогодні вночі або протягом найближчих днів», — пише паблік «Моніторинг».

У пабліках попереджають, що особлива небезпека — для Києва та області.

Нагадаємо, що сьогодні вдень росіяни атакували Житомир «Бандеролями».

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