РФ знову готує масований удар: коли він може бути

РФ може завдати нового масованого удару: Марцінків та «монітори» попередили про небезпеку / © ТСН.ua

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Російські війська можуть готувати новий масований удар по Україні найближчими днями, тому українцям потрібно серйозно ставитися до повітряних тривог і реагувати на них.

Так, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, який завжди одним з перших попереджає про небезпеку, знову поінформував про ймовірну атаку у своєму телеграм-каналі.

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«Найближчі дні франківчани будьте уважні до тривог», — написав він.

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Крім того, про небезпеку попередили деякі моніторингові телеграм-канали.

«Ворог може застосовувати значну кількість шахедів (реактивні в тому числі) та ракети типу: балістику, ракети зі стратегічної авіації (Х-101/Х-22), ракети „Калібр“ та „Циркони“. Можливо, сьогодні вночі або протягом найближчих днів», — пише паблік «Моніторинг».

У пабліках попереджають, що особлива небезпека — для Києва та області.

Нагадаємо, що сьогодні вдень росіяни атакували Житомир «Бандеролями».

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