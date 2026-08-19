- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1102
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ знову готує масований удар: коли він може бути
«Циркони», балістика та реактивні «Шахеди»: українців попереджають про ризик масованого удару РФ найближчими днями. Можливо навіть — вже цієї ночі.
Російські війська можуть готувати новий масований удар по Україні найближчими днями, тому українцям потрібно серйозно ставитися до повітряних тривог і реагувати на них.
Так, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, який завжди одним з перших попереджає про небезпеку, знову поінформував про ймовірну атаку у своєму телеграм-каналі.
«Найближчі дні франківчани будьте уважні до тривог», — написав він.
Крім того, про небезпеку попередили деякі моніторингові телеграм-канали.
«Ворог може застосовувати значну кількість шахедів (реактивні в тому числі) та ракети типу: балістику, ракети зі стратегічної авіації (Х-101/Х-22), ракети „Калібр“ та „Циркони“. Можливо, сьогодні вночі або протягом найближчих днів», — пише паблік «Моніторинг».
У пабліках попереджають, що особлива небезпека — для Києва та області.
Нагадаємо, що сьогодні вдень росіяни атакували Житомир «Бандеролями».