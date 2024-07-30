РФ знову підняла бомбардувальники Ту-95: коли можуть бути пуски ракет

Якщо виліт бойовий, то ракети Х-101 в повітряному просторі України очікуються приблизно о 03:00-04:00 ночі.

У Росії з авіабази "Оленья" злетіла група стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. За попередніми даними, злетіли 6 бортів і направляються у зону пусків курсом на м.Енгельс/Каспійське море.

Про це пишуть моніторингові Telegram-канали. Повітряні сили поки інформацію не коментують.

Якщо це бойовий виліт, то входження бортів до Саратовської, Волгоградської областей та Каспійського регіону очікується розрахунково з 02:30 по 03:30.

Відповідно запуск ракет Х-101/55 та їхнє можливе входження у повітряний простір України ймовірне починаючи з 03:00 ночі.

Нагадаємо, що за словами місцевих жителів, сьогодні пізно увечері у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Також чутно звуки вибухів було у Полтавській громаді.

О 22:55 частину України охопила повітряна тривога через загрозу застосування балістики з півночі. За три години до цього на всій території України була оголошена повітряна тривога через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.

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