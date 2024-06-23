РФ знову скинула КАБи на Харків: у частині міста зникло світло – є загиблі

За інформацією від місцевих жителів, у частині районів Харкові після низки потужних вибухів зникло світло.

У неділю пообіді, 23 червня, російські окупанти знову атакували Харків руйнівними КАБами. У місті лунали вибухи.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"У Харкові вибухи. Місто під обстрілом КАБів. Будьте обережні", - зазначив Терехов.

За інформацією від місцевих жителів, у частині районів Харкові після низки потужних вибухів зникло світло.

Крім того, пресслужба Харківського метрополітену повідомила, що було тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Усі станції наразі працюють виключно в режимі укриття.

"Окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі Харкова. Інформація щодо постраждалих перевіряється", - додав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Згодом Ігор Терехов уточнив, що один з ударів прийшовся по приватному сектору міста. інформація про загиблих.

"Це було влучання КАБів. Маємо інформацію щодо влучання в двох районах - це Шевченківський і Холодногірський. Можу сказати, що, на жаль, є загиблі. На жаль, нема енергопостачання в половині міста, зупинилася робота метрополітену, зупинилася робота електротранспорту", - сказав він в ефірі телемарафону.

За інформацією Терехова, внаслідок останнього удару РФ по Харкову, за попередніми даними, одна людина загинула і ще четверо були поранені внаслідок влучання у приватний житловий будинок. Згодом кількість поранених зросла до п'яти.

Ще троє постраждалих в іншому районі Харкові - там удар був по дитячому навчальному закладу.

UPD 16:25

Голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що кількість поранених виросла до 10. Серед постраждалих двоє підлітків 15 та 16 років. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані. Одна людина дістала травми середнього ступеня.

За його словами, пів Харкова зараз залишилося без світла внаслідок ракетної атаки Росії. Ведуться роботи над відновленням постачання електроенергії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Пів ХАРКОВА без світла після чергового УДАРУ! Терехов з подробицями

Нагадаємо, що вчора Росія чотири рази обстріляла Харків КАБами.

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