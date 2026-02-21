РФ знову вдарила по енергетиці: частина великого міста - без світла

Атака на об'єкт енергетики. / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти суботи, 21 лютого, російська армія знову атакувала енергетичний об’єкт ДТЕК. Частина Одеси залишилася без світлі.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

«Одещина: ворог вночі знову атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК. Зараз працюємо на місці: розбираємо завали», — йдеться у повідомленні.

Реклама

За даними енергетиків, внаслідок удару виникли значні руйнування. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

Відключення світла в Одесі

За даними енергетиків, в обласному центрі діють екстрені відключення світла. Втім, два райони Одеси залишаються без електроенергії.

Відключення світла в Одесі 21 лютого. / © ДТЕК

Як повідомлялося, цієї ночі РФ атакувала БпЛА Одесу. У місті зруйновано будинки і пошкоджено енергетику. Виникли масштабні пожежі. Також армія країни-агресорки масовано атакувала Одеський район дронами. Пошкоджено об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.

Напередодні місцева влада повідомляла, що після атак РФ ситуація зі світлом критична. Без світла тимчасово залишаються клієнти Київського району.