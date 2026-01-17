РФ знову вдарила по енергетиці, графіки не діють: Міненерго повідомили, де найскладніша ситуація

Відключення світла. / © Associated Press

Цієї ночі армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України. Станом на 17 січня найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні, у Києві зокрема. На Київщині також сталися відключення світла через негоду.

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

Внаслідок російської атаки в Одеській області сталися відключення світла. У регіоні тривають відновлювальні роботи та діють обмеження.

«Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві і на Київщині застосовуються мережеві обмеження. Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень наразі не діють. Повернення до прогнозованих погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі», — наголосили у відомстві.

За даними Міненерго, найважча ситуація у прифронтових на прикордонних регіонах. Там багато населених пунктів довгостроково залишаються знеструмленими, адже відновлення електрики ускладнене постійними бойовими діями.

Сьогодні, 17 січня, у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень світла для всіх категорій споживачів. У кількох областях застосовують аварійні знеструмлення.

Як повідомлялося, у суботу у низці регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, через постійні масовані атаки в українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. Зокрема, на тлі цього в Україні змінюють комендантську годину. Люди зможуть вільно пересуватися для того, щоб дістатися «Пунктів незламності», зокрема й вночі.