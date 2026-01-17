ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1066
Час на прочитання
1 хв

РФ знову вдарила по енергетиці, графіки не діють: Міненерго повідомили, де найскладніша ситуація

У низці областей не діють графіки відключень.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Відключення світла.

Відключення світла. / © Associated Press

Цієї ночі армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України. Станом на 17 січня найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні, у Києві зокрема. На Київщині також сталися відключення світла через негоду.

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

Внаслідок російської атаки в Одеській області сталися відключення світла. У регіоні тривають відновлювальні роботи та діють обмеження.

«Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві і на Київщині застосовуються мережеві обмеження. Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень наразі не діють. Повернення до прогнозованих погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі», — наголосили у відомстві.

За даними Міненерго, найважча ситуація у прифронтових на прикордонних регіонах. Там багато населених пунктів довгостроково залишаються знеструмленими, адже відновлення електрики ускладнене постійними бойовими діями.

Сьогодні, 17 січня, у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень світла для всіх категорій споживачів. У кількох областях застосовують аварійні знеструмлення.

Як повідомлялося, у суботу у низці регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, через постійні масовані атаки в українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. Зокрема, на тлі цього в Україні змінюють комендантську годину. Люди зможуть вільно пересуватися для того, щоб дістатися «Пунктів незламності», зокрема й вночі.

Дата публікації
Кількість переглядів
1066
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie