РФ знову вдарила по енергооб'єктах: запроваджено аварійні відключення світла
Вночі та зранку 19 листопада російська окупаційна армія знову атакувала енергетичні об’єкти України. У деяких регіонах Запроваджують аварійні відключення світла.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.
“Росія знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, як дозволить безпекова ситуація.
В “Укренерго” додали, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергоінфраструктуру в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення.
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Інформацію про відключення варто перевіряти на сайтах обленерго чи ДТЕК.