Укрaїнa
1390
РФ знову вдарила по енергооб'єктах: запроваджено аварійні відключення світла

Олена Капнік
РФ знову вдарила по енергооб'єктах: запроваджено аварійні відключення світла

© Associated Press

Вночі та зранку 19 листопада російська окупаційна армія знову атакувала енергетичні об’єкти України. У деяких регіонах Запроваджують аварійні відключення світла.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

“Росія знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, як дозволить безпекова ситуація.

В “Укренерго” додали, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергоінфраструктуру в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Інформацію про відключення варто перевіряти на сайтах обленерго чи ДТЕК.

Новина доповнюється
1390
