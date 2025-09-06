РФ знову вдарила по українській залізниці: що відомо

© Укрзалізниця

Реклама

Зранку 5 вересня російська армія знову вдарила по інфраструктурі “Укрзалізниці” Цього разу на Донеччині.

Про це повідомили у пресслужбі “УЗ”.

“Маємо знеструмлену дільницю перед Слов'янськом, внаслідок чого буде вимушена затримка як приміських поїздів, так і далекого сполучення”, - наголосили у компанії.

Реклама

Зазначається, що для найближчих рейсів Краматорського напрямку можливе використання резервних тепловозів та автобусів на окремих ділянках. Інформації щодо затримання рейсів поки що немає.

Нагадаємо, вночі проти 3 вересня через російський обстріл було пошкоджено залізничну інфраструктуру у Кіровоградській області. Низка поїздів затримувалася.

Також кілька днів тому "Укрзалізниця" обмежила маршрути поїздів в Дніпропетровській області. До такого кроку залізничники вдалися через удари РФ.