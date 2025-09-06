ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
1 хв

РФ знову вдарила по українській залізниці: що відомо

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
РФ знову вдарила по українській залізниці: що відомо

© Укрзалізниця

Зранку 5 вересня російська армія знову вдарила по інфраструктурі “Укрзалізниці” Цього разу на Донеччині.

Про це повідомили у пресслужбі “УЗ”.

“Маємо знеструмлену дільницю перед Слов'янськом, внаслідок чого буде вимушена затримка як приміських поїздів, так і далекого сполучення”, - наголосили у компанії.

Зазначається, що для найближчих рейсів Краматорського напрямку можливе використання резервних тепловозів та автобусів на окремих ділянках. Інформації щодо затримання рейсів поки що немає.

Нагадаємо, вночі проти 3 вересня через російський обстріл було пошкоджено залізничну інфраструктуру у Кіровоградській області. Низка поїздів затримувалася.

Також кілька днів тому "Укрзалізниця" обмежила маршрути поїздів в Дніпропетровській області. До такого кроку залізничники вдалися через удари РФ.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
114
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie