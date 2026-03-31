ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
225
Час на прочитання
1 хв

РФ знову вдарила по залізниці: пошкоджено вокзал, є важкопоранені (фото)

Автор публікації
Олена Капнік
РФ знову вдарила по залізниці: пошкоджено вокзал, є важкопоранені (фото)

© Олексій Кулеба

У вівторок, 31 березня, російська армія знову атакувала залізничну інфраструктуру. Пошкоджено вокзал у Слов’янську Донецької області. Є потерпілі.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Внаслідок атаки пошкоджено об’єкти залізничної інфраструктури, локомотивне депо, частково вибито вікна будівлі вокзалу.

Пошкоджена будівля вокзалу у Слов’янську. / © Укрзалізниця

Пошкоджена будівля вокзалу у Слов’янську. / © Укрзалізниця

Що відомо про потерпілих

За його словами, залізничники перейшли до укриття. Втім, поранення отримали чотири працівники локомотивного депо. Одна потерпіла перебуває у тяжкому стані. Усіх постраждалих шпиталізували.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
225
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie