РФ знову вдарила по залізниці: пошкоджено вокзал, є важкопоранені (фото)
У вівторок, 31 березня, російська армія знову атакувала залізничну інфраструктуру. Пошкоджено вокзал у Слов’янську Донецької області. Є потерпілі.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Внаслідок атаки пошкоджено об’єкти залізничної інфраструктури, локомотивне депо, частково вибито вікна будівлі вокзалу.
Що відомо про потерпілих
За його словами, залізничники перейшли до укриття. Втім, поранення отримали чотири працівники локомотивного депо. Одна потерпіла перебуває у тяжкому стані. Усіх постраждалих шпиталізували.
