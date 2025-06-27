РФ вдруге вдарила ракетами по місту Самар: кількість загиблих зросла (оновлено)

Ракетний удар / © Associated Press

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У п’ятницю, 27 червня, російські військові завдали ракетних ударів по місту Самар Дніпропетровської області. Кількість загиблих і поранених зростає.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«У лікарні помер 46-річний чоловік, поранений під час сьогоднішньої ракетної атаки на Самар. Загалом росіяни вбили п’ятьох людей», — такі дані озвучив Лисак станом на 14:00.

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Зауважимо, спочатку він інформував про трьох загиблих, потім — про чотирьох.

За уточненою інформацією, станом на 18:30 відомо про 25 постраждалих. З них — 12 перебувають у медзакладах, четверо поранених у важкому стані.

Нагадаємо, сьогодні під час повітряної тривоги у Дніпрі та Самарі пролунала серія вибухів. Гучно було близько 11:00. Знову вибухи сталися менш ніж за 20 хвилин.

Також у Сумах сталися вибухи. Моніторингові чати повідомляли про те, що обласний центр та область під атакою балістики.

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Дата публікації 19:49, 25.06.25 Кількість переглядів 258 Дніпро оговтується після обстрілу РФ! Це був наймасовіший удар від початку війни!