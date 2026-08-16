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РФ знову вгатила по Кривому Рогу: є загиблий
Внаслідок другого за добу російського удару по Кривому Рогу загинула одна людина.
У неділю, 16 серпня, російські війська вдруге за добу вдарили по Кривому Рогу, внаслідок чого є загиблий.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
«Загинула одна людина — ворог знову ударив по Кривому Рогу. Виникла пожежа. Пошкоджена транспортна інфраструктура», — зазначив голова ОВА.
Нагадаємо, у ніч проти 16 серпня російські війська атакували Кривий Ріг. Внаслідок обстрілу зайнялися пожежі. Загинули дві людини, понад десять поранених.
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