РФ знову вгатила по Кривому Рогу: є загиблий

Удар по Кривому Рогу 16 серпня / © Telegram-канал Свої.Кривий Ріг

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У неділю, 16 серпня, російські війська вдруге за добу вдарили по Кривому Рогу, внаслідок чого є загиблий.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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«Загинула одна людина — ворог знову ударив по Кривому Рогу. Виникла пожежа. Пошкоджена транспортна інфраструктура», — зазначив голова ОВА.

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Нагадаємо, у ніч проти 16 серпня російські війська атакували Кривий Ріг. Внаслідок обстрілу зайнялися пожежі. Загинули дві людини, понад десять поранених.

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