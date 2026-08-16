ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
1 хв

РФ знову вгатила по Кривому Рогу: є загиблий

Внаслідок другого за добу російського удару по Кривому Рогу загинула одна людина.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Удар по Кривому Рогу 16 серпня

Удар по Кривому Рогу 16 серпня / © Telegram-канал Свої.Кривий Ріг

У неділю, 16 серпня, російські війська вдруге за добу вдарили по Кривому Рогу, внаслідок чого є загиблий.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«Загинула одна людина — ворог знову ударив по Кривому Рогу. Виникла пожежа. Пошкоджена транспортна інфраструктура», — зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 16 серпня російські війська атакували Кривий Ріг. Внаслідок обстрілу зайнялися пожежі. Загинули дві людини, понад десять поранених.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie