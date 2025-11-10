- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1754
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ знову вгатила по Україні: де лунали вибухи
Уночі росіяни влаштували комбіновану атаку по Україні. У низці областей працювала ППО.
У ніч проти 10 листопада росіяни влаштували повітряну атаку по Україні.
Про деталі повідомили у Повітряних силах України.
«Противник атакував двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 „Кинджал“, п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також 67 ударними БпЛА типу „Shahed“, „Гербера“ і безпілотниками інших типів», — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу «Shahed», «Гербера» і дрони інших типів на сході, півдні та центрі країни. Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 9 локаціях.
Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили по Одеській області безпілотниками, пошкодивши житловий будинок.