РФ знову вгатила по Україні: де лунали вибухи

У ніч проти 10 листопада росіяни влаштували повітряну атаку по Україні.

Про деталі повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 „Кинджал“, п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також 67 ударними БпЛА типу „Shahed“, „Гербера“ і безпілотниками інших типів», — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу «Shahed», «Гербера» і дрони інших типів на сході, півдні та центрі країни. Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 9 локаціях.

Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили по Одеській області безпілотниками, пошкодивши житловий будинок.