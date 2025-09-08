- Дата публікації
РФ знову вгатила "Шахедами" по Україні - атака ще триває
Окупанти випустили по Україні понад 100 ударних безпілотників, є влучання.
У ніч проти 8 вересня РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
«Противник атакував 142-ма ударними БпЛА типу „Shahed“, „Гербера“ та безпілотниками інших типів. Станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу „Shahed“, „Гербера“ та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни», — йдеться у повідомленні.
Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 1 локації.
«Декілька ворожих БпЛА — в повітрі, атака триває», — додали у ПС.
Раніше повідомлялося, що РФ атакувавала на Київщині ТЕЦ. Наразі енергетики працюють на місці.