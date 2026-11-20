Російські бомбардувальники Ту-160 / © Міністерство оборони Франції

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Під час масованого комбінованого обстрілу України Росія знову застосувала стратегічні бомбардувальники Ту-160, які раніше намагалася берегти від зношування. Водночас літаки завантажували лише наполовину.

Про особливості нічної атаки в етері «Київ24» розповів авіаційний експерт, кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій Богдан Долінце.

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За словами авіаексперта, нинішній удар був суттєво розтягнутий у часі: атака розпочалася ще напередодні із застосування реактивних ударних дронів, а вночі ворог підключив крилаті ракети повітряного та морського базування.

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«В першу чергу ми бачимо, що остання атака була достатньо тривалою, розтягнутою в часі. Вона почалася ще з учорашнього дня, коли Україну почали атакувати ударні реактивні дрони. По-друге, вночі до цієї атаки, фактично, додалася атака з використанням крилатих ракет з літаків Ту-95 та Ту-160», — сказав він.

Ключові деталі атаки від експерта

Повернення Ту-160

«Загалом до удару залучили понад десять стратегічних бомбардувальників Ту-95 та Ту-160», — уточнив Долінце.

Авіаексперт наголосив, що раніше росіяни намагалися уникати застосування Ту-160, щоб зберегти їхній льотний та технічний ресурс.

Половинне завантаження

Водночас бомбардувальники могли бути завантажені лише на 50%. За словами експерта, так РФ намагається знизити навантаження на літаки й продовжити термін їхньої експлуатації.

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Морська компонента

«Окрім стратегічної авіації, окупанти здійснили пуски з акваторії Чорного моря, випустивши від 10 до 20 крилатих ракет типу „Калібр“, — підкреслив авіаексперт.

Богдан Долінце підсумував, що масована ракетна фаза тривала протягом усієї ночі, а загроза ударних реактивних безпілотників зберігалася і після її завершення.

Раніше повідомлялось, що у ніч проти 20 листопада з російського аеродрому «Оленья» вилетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Моніторингові канали повідомляють про перебування в повітрі 12 літаків, зокрема п’яти Ту-160.

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