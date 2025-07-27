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РФ знову запустила рої "Шахедів" на ніч: де є загроза
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу від ворожих «Шахедів».
У Києві пізно увечері, 27 липня, оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також звучать у низці інших областей.
Повітряні сили розповіли ліквідацію ворожих безпілотників на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Полтавщині та Черкащині. Зазначається, що на Запоріжжя, Київ і Харків рухаються «Шахеди».
Рух «Шахедів» станом на 22:10, за інформацією моніторингових чатів:
Сумщина→Шостка/Чернігівщина.
Сумщина→Конотоп/Чернігівщина.
Сумщина→Ромни/Полтавщина.
Чернігівщина→Чернігів/Київщина.
Чернігівщина→Ніжин/Київщина.
Чернігівщина→Прилуки/Полтавщина.
Київщина→Бровари/Вишгород/Київ
Київщина→Бориспіль/Обухів.
Черкащина→Черкаси/Городище.
Полтавщина→Лубни/Черкащина.
Полтавщина→Полтава/р-н.
Полтавщина→Дніпропетровщина.
Харківщина→Коломак/Полтавщина.
Харківщина→Златопіль/Полтавщина.
Запорізька обл→Оріхів/Дніпропетровщина.
Крім того, у моніторингових пабліках пишуть про вибухи на Запоріжжі і Харківщині.
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