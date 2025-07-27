РФ знову запустила рої "Шахедів" на ніч: де є загроза

Повітряна тривога увечері 27 липня / © ТСН

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У Києві пізно увечері, 27 липня, оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також звучать у низці інших областей.

Повітряні сили розповіли ліквідацію ворожих безпілотників на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Полтавщині та Черкащині. Зазначається, що на Запоріжжя, Київ і Харків рухаються «Шахеди».

Карта повітряних тривог станом на 22:15

Рух «Шахедів» станом на 22:10, за інформацією моніторингових чатів:

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Сумщина→Шостка/Чернігівщина.

Сумщина→Конотоп/Чернігівщина.

Сумщина→Ромни/Полтавщина.

Чернігівщина→Чернігів/Київщина.

Чернігівщина→Ніжин/Київщина.

Чернігівщина→Прилуки/Полтавщина.

Київщина→Бровари/Вишгород/Київ

Київщина→Бориспіль/Обухів.

Черкащина→Черкаси/Городище.

Полтавщина→Лубни/Черкащина.

Полтавщина→Полтава/р-н.

Полтавщина→Дніпропетровщина.

Харківщина→Коломак/Полтавщина.

Харківщина→Златопіль/Полтавщина.

Запорізька обл→Оріхів/Дніпропетровщина.

Крім того, у моніторингових пабліках пишуть про вибухи на Запоріжжі і Харківщині.

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