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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1597
Час на прочитання
1 хв

РФ знову запустила рої "Шахедів" на ніч: де є загроза

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу від ворожих «Шахедів».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Повітряна тривога увечері 27 липня

Повітряна тривога увечері 27 липня / © ТСН

У Києві пізно увечері, 27 липня, оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також звучать у низці інших областей.

Повітряні сили розповіли ліквідацію ворожих безпілотників на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Полтавщині та Черкащині. Зазначається, що на Запоріжжя, Київ і Харків рухаються «Шахеди».

Карта повітряних тривог станом на 22:15

Карта повітряних тривог станом на 22:15

Рух «Шахедів» станом на 22:10, за інформацією моніторингових чатів:

  • Сумщина→Шостка/Чернігівщина.

  • Сумщина→Конотоп/Чернігівщина.

  • Сумщина→Ромни/Полтавщина.

  • Чернігівщина→Чернігів/Київщина.

  • Чернігівщина→Ніжин/Київщина.

  • Чернігівщина→Прилуки/Полтавщина.

  • Київщина→Бровари/Вишгород/Київ

  • Київщина→Бориспіль/Обухів.

  • Черкащина→Черкаси/Городище.

  • Полтавщина→Лубни/Черкащина.

  • Полтавщина→Полтава/р-н.

  • Полтавщина→Дніпропетровщина.

  • Харківщина→Коломак/Полтавщина.

  • Харківщина→Златопіль/Полтавщина.

  • Запорізька обл→Оріхів/Дніпропетровщина.

Крім того, у моніторингових пабліках пишуть про вибухи на Запоріжжі і Харківщині.

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