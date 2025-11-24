ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
440
1 хв

РФ знову запустила рої "Шахедів" на ніч: де є загроза

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу від ворожих «Шахедів».

Дмитро Гулійчук
Повітряна тривога увечері 24 листопада

Пізно ввечері 24 листопада російські війська знову запустили в небо над Україною рої «Шахедів».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Карта повітряних тривог станом на 22:35

Карта повітряних тривог станом на 22:35

Маршрут руху «Шахедів» за інформацією Повітряних сил станом на 22:35:

  • БпЛА в центрі та на півдні Сумщини ➡️ курсом на захід.

  • Кілька груп БпЛА на півдні Харківщини ➡️ курсом на захід.

  • Кілька груп на сході Херсонщини ➡️ курсом на Дніпропетровщину.

  • БпЛА в центральній частині Полтавщини ➡️ курсом на Полтаву.

Згодом у ПС уточнили, що кілька груп дронів на півночі Херсонщини змінили курс на Миколаївщину.

За інформацією моніторингових чатів, станом на 22:45 вже понад 50 ворожих БпЛА перебувають у повітряному просторі України і постійно заходять нові.

Раніше ми писали, чи здатна Росія запустити близько тисячі ударних дронів у межах доби.

440
