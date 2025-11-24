- Дата публікації
РФ знову запустила рої "Шахедів" на ніч: де є загроза
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу від ворожих «Шахедів».
Пізно ввечері 24 листопада російські війська знову запустили в небо над Україною рої «Шахедів».
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Маршрут руху «Шахедів» за інформацією Повітряних сил станом на 22:35:
БпЛА в центрі та на півдні Сумщини ➡️ курсом на захід.
Кілька груп БпЛА на півдні Харківщини ➡️ курсом на захід.
Кілька груп на сході Херсонщини ➡️ курсом на Дніпропетровщину.
БпЛА в центральній частині Полтавщини ➡️ курсом на Полтаву.
Згодом у ПС уточнили, що кілька груп дронів на півночі Херсонщини змінили курс на Миколаївщину.
За інформацією моніторингових чатів, станом на 22:45 вже понад 50 ворожих БпЛА перебувають у повітряному просторі України і постійно заходять нові.
