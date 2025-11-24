РФ знову запустила рої "Шахедів" на ніч: де є загроза

Повітряна тривога ввечері 24 листопада

Пізно ввечері 24 листопада російські війська знову запустили в небо над Україною рої «Шахедів».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Карта повітряних тривог станом на 22:35

Маршрут руху «Шахедів» за інформацією Повітряних сил станом на 22:35:

БпЛА в центрі та на півдні Сумщини ➡️ курсом на захід.

Кілька груп БпЛА на півдні Харківщини ➡️ курсом на захід.

Кілька груп на сході Херсонщини ➡️ курсом на Дніпропетровщину.

БпЛА в центральній частині Полтавщини ➡️ курсом на Полтаву.

Згодом у ПС уточнили, що кілька груп дронів на півночі Херсонщини змінили курс на Миколаївщину.

За інформацією моніторингових чатів, станом на 22:45 вже понад 50 ворожих БпЛА перебувають у повітряному просторі України і постійно заходять нові.

Раніше ми писали, чи здатна Росія запустити близько тисячі ударних дронів у межах доби.