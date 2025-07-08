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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
603
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1 хв

РФ знову запустила рої "Шахедів" в Україну: де існує ризик удару

Наразі у повітряному просторі України перебуває уже близько 90 «шахедів» і постійно заходять нові.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Повітряна тривога увечері, 8 липня

Повітряна тривога увечері, 8 липня / © ТСН

Увечері 8 липня у низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих «Шахедів».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За інформацією моніторингових чатів, наразі у повітрі перебуває уже близько 90 «шахедів» і постійно заходять нові.

Рух «Шахедів» станом на 21:36

  • БпЛА в північній частині Сумщини, курс західний/південно-західний.

  • БпЛА в східній та центральній частинах Чернігівщини, курс південно-західний.

  • БпЛА в південно-східній/південній/південно-західній частинах Харківщини, курс західний.

  • БпЛА в південно-східній частині Дніпропетровщини, курс північно-західний.

  • БпЛА північніше Дніпра, курс західний.

  • БпЛА в південній частині Миколаївщини, курс західний.

Карта повітряних тривог станом на 22:13

Карта повітряних тривог станом на 22:13

Як повідомляють місцеві мешканці, після 22.00 у Миколаєві та Херсоні пролунали вибухи.

Раніше у ЗСУ розповіли, скільки «Шахедів» Росія планує запускати по Україні.

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