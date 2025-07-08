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РФ знову запустила рої "Шахедів" в Україну: де існує ризик удару
Наразі у повітряному просторі України перебуває уже близько 90 «шахедів» і постійно заходять нові.
Увечері 8 липня у низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих «Шахедів».
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
За інформацією моніторингових чатів, наразі у повітрі перебуває уже близько 90 «шахедів» і постійно заходять нові.
Рух «Шахедів» станом на 21:36
БпЛА в північній частині Сумщини, курс західний/південно-західний.
БпЛА в східній та центральній частинах Чернігівщини, курс південно-західний.
БпЛА в південно-східній/південній/південно-західній частинах Харківщини, курс західний.
БпЛА в південно-східній частині Дніпропетровщини, курс північно-західний.
БпЛА північніше Дніпра, курс західний.
БпЛА в південній частині Миколаївщини, курс західний.
Як повідомляють місцеві мешканці, після 22.00 у Миколаєві та Херсоні пролунали вибухи.
Раніше у ЗСУ розповіли, скільки «Шахедів» Росія планує запускати по Україні.