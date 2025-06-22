РФ знову запустила "Шахеди" і балістику: у яких областях загроза удару

Повітряна тривога увечері 22 червня / © ТСН

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У неділю, 22 червня увечері, російські війська знову запустили по території України свої «Шахеди» і балістику.

Про це передають Повітряні сили.

«Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошена повітряна тривога», — йдеться в повідомленні.

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Карта повітряних тривог станом на 21:13

У моніторингових пабліках уточнили, що росіяни запустили балістику з Таганрога. Зазначалося, що у Запоріжжі о 21:16 вже лунали вибухи.

Рух «Шахедів» станом на 21:05 мав такий вигляд:

Ворожі БпЛА з півночі Сумщини курсом на південно-західний напрямок

Ворожі БпЛА на півночі Запоріжжя курсом на захід, на Дніпропетровщину

Ворожі БпЛА в центрі Дніпропетровщини курсом на північ.

На заході Дніпропетровщини курсом на Кривий Ріг.

Ворожі БпЛА на сході Харківщини курсом на захід.

Нагадаємо, що сьогодні в першій половині дня низку областей України охопила повітряна тривога через загрозу балістики.