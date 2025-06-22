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РФ знову запустила "Шахеди" і балістику: у яких областях загроза удару
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу удару балістикою і дронами.
У неділю, 22 червня увечері, російські війська знову запустили по території України свої «Шахеди» і балістику.
Про це передають Повітряні сили.
«Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошена повітряна тривога», — йдеться в повідомленні.
У моніторингових пабліках уточнили, що росіяни запустили балістику з Таганрога. Зазначалося, що у Запоріжжі о 21:16 вже лунали вибухи.
Рух «Шахедів» станом на 21:05 мав такий вигляд:
Ворожі БпЛА з півночі Сумщини курсом на південно-західний напрямок
Ворожі БпЛА на півночі Запоріжжя курсом на захід, на Дніпропетровщину
Ворожі БпЛА в центрі Дніпропетровщини курсом на північ.
На заході Дніпропетровщини курсом на Кривий Ріг.
Ворожі БпЛА на сході Харківщини курсом на захід.
Нагадаємо, що сьогодні в першій половині дня низку областей України охопила повітряна тривога через загрозу балістики.