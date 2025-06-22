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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1445
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РФ знову запустила "Шахеди" і балістику: у яких областях загроза удару

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу удару балістикою і дронами.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Повітряна тривога увечері 22 червня

Повітряна тривога увечері 22 червня / © ТСН

У неділю, 22 червня увечері, російські війська знову запустили по території України свої «Шахеди» і балістику.

Про це передають Повітряні сили.

«Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошена повітряна тривога», — йдеться в повідомленні.

Карта повітряних тривог станом на 21:13

Карта повітряних тривог станом на 21:13

У моніторингових пабліках уточнили, що росіяни запустили балістику з Таганрога. Зазначалося, що у Запоріжжі о 21:16 вже лунали вибухи.

Рух «Шахедів» станом на 21:05 мав такий вигляд:

  • Ворожі БпЛА з півночі Сумщини курсом на південно-західний напрямок

  • Ворожі БпЛА на півночі Запоріжжя курсом на захід, на Дніпропетровщину

  • Ворожі БпЛА в центрі Дніпропетровщини курсом на північ.

  • На заході Дніпропетровщини курсом на Кривий Ріг.

  • Ворожі БпЛА на сході Харківщини курсом на захід.

Нагадаємо, що сьогодні в першій половині дня низку областей України охопила повітряна тривога через загрозу балістики.

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