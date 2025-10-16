РФ вдарила балістикою по навчальному підрозділу Сухопутних військ

Сьогодні, 16 жовтня, російські війська завдали удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.

Про це передає оперативне командування (ОК) «Південь».

Зазначається, що вранці, 16 жовтня, РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні. Зокрема, двома балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил.

В ОК «Південь» запевнили, що підрозділ був розташований «в тиловій та відносно спокійній частині нашої країни». Де саме — не уточнили.

«Через вороже влучання, попри оповіщення, переміщення в укриття та інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося», — пояснили в ОК «Південь»

На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим надається медична допомога. Найближчим часом військовослужбовці підрозділу матимуть можливість зв’язатися зі своїми близькими.

Головком Сирський доручив Військовій службі правопорядку провести службове розслідування.

Нагадаємо, 24 вересня ворог знову завдав комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.

Перед тим, 12 серпня РФ також завдала ракетного удару по полігону Сил оборони.

За інформацією NYT, у липні цього року внаслідок удару по полігону загинули 12 іноземних добровольців.

ТСН.ua пояснив, чому трагедії повторюються та хто має понести відповідальність.