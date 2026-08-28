РФ знищує продовольчі склади: чи залишаться українці без їжі

Порожні полиці и супермаркеті / Ілюстративне фото / © ТСН

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Росія знищує продовольчі склади в Україні. Попри втрати до 90% потужностей на окремих об’єктах, загрози системного дефіциту базових продуктів немає. Ринок адаптується до нових викликів.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

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Чи буде дефіцит продуктів в Україні?

Міністр зазначив, що Росія цілеспрямовано атакує склади та об’єкти продовольчої логістики. За його словами, значну частину сучасних потужностей для зберігання продукції вже знищено, а в окремих випадках втрати сягають 90%.

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«При цьому важливо розуміти: це не означає, що українці залишаться без продуктів. Ритейл і постачальники перебудовують логістику, переміщують запаси, змінюють маршрути та формати зберігання. Це складніше, довше і дорожче, але система адаптується», ­– наголосив Висоцький.

За його словами, наразі немає загрози системного фізичного дефіциту базових продуктів. Водночас у конкретних магазинах можуть змінюватися асортимент і доступність окремих товарів, однак продовольче забезпечення України загалом зберігається.

Компенсація за знищену продукцію

Окремо міністр порушив питання щодо того, хто має компенсувати втрати за продукцію, знищену внаслідок російських атак.

«Постачання і реалізація продукції — це господарські та договірні відносини між виробниками, дистриб’юторами і торговельними мережами. На мою думку, справедливим підходом тут є паритетний розподіл ризиків між усіма сторонами. Це не обов’язково 50 на 50», — йдеться в дописі Висоцького.

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Він пояснив, що різні категорії товарів мають різну маржинальність, умови співпраці та економічний результат. Тому, на його думку, механізм розподілу втрат потрібно визначати окремо для кожної товарної категорії, враховуючи принцип розподілу прибутку між учасниками.

Міністр також наголосив, що аналогічним чином варто розподіляти додаткові витрати на нову логістику, яку бізнес нині змушений перебудовувати фактично в режимі реального часу.

«Держава паралельно працює над системними механізмами страхування воєнних ризиків. Але до моменту, коли така система зможе повноцінно працювати, бізнесу важливо знайти справедливу модель розподілу втрат і додаткових витрат між усіма учасниками ланцюга», — повідомив Висоцький.

Нагадаємо, на початку серпня після масованих ударів РФ по складах Fozzy Group на Київщині у супермаркетах «Сільпо» та «Фора» виникли серйозні проблеми з постачанням і спорожніли полиці. Повідомлялося про перебої в різних містах. У «Форі» підтвердили знищення складів, частини товарів, техніки та обладнання, через що асортимент тимчасово скоротився. Представники «Сільпо» також розвісили в магазинах оголошення про логістичні труднощі та запевнили, що вітрини згодом наповняться товаром.

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