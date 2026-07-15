- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 360
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ знищила триповерхівку в одному з обласних центрів: є загиблі (фото)
Чергова ворожа атака на Запоріжжя знову призвела до жертв серед цивільного населення.
Сьогодні, 15 липня, російські війська знову атакували один із житлових районів Запоріжжя.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Внаслідок ворожого удару двоє людей загинули. Ще дев’ятеро дістали поранення. Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані.
За годину до цього Федоров повідомив, що у Запорізькій області одна людина загинула, і ще двоє травмованих через атаку РФ по критичній інфраструктурі регіону.
Раніше ми писали, що Росія щодня масовано скидає авіабомби на Запорізьку область. Так, під час одного з ударів КАБом по Запоріжжю загинув 22-річний поліцейський.