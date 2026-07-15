РФ знищила триповерхівку в одному з обласних центрів: є загиблі (фото)

Удар по Запоріжжю 15 липня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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Сьогодні, 15 липня, російські війська знову атакували один із житлових районів Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок ворожого удару двоє людей загинули. Ще дев’ятеро дістали поранення. Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані.

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© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

За годину до цього Федоров повідомив, що у Запорізькій області одна людина загинула, і ще двоє травмованих через атаку РФ по критичній інфраструктурі регіону.

Раніше ми писали, що Росія щодня масовано скидає авіабомби на Запорізьку область. Так, під час одного з ударів КАБом по Запоріжжю загинув 22-річний поліцейський.

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