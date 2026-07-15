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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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360
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РФ знищила триповерхівку в одному з обласних центрів: є загиблі (фото)

Чергова ворожа атака на Запоріжжя знову призвела до жертв серед цивільного населення.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Удар по Запоріжжю 15 липня

Удар по Запоріжжю 15 липня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Сьогодні, 15 липня, російські війська знову атакували один із житлових районів Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок ворожого удару двоє людей загинули. Ще дев’ятеро дістали поранення. Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані.

/ © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

/ © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

За годину до цього Федоров повідомив, що у Запорізькій області одна людина загинула, і ще двоє травмованих через атаку РФ по критичній інфраструктурі регіону.

Раніше ми писали, що Росія щодня масовано скидає авіабомби на Запорізьку область. Так, під час одного з ударів КАБом по Запоріжжю загинув 22-річний поліцейський.

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Дата публікації
Кількість переглядів
360
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