Сьогодні, 11 березня, російські війська завдали удару дронами по райвідділку поліції в Шостці на Сумщині.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у розмові з журналістами.

За його словами, сьогодні вранці росіяни атакували Шостку дронами. Внаслідок удару будівлю управління поліція було знищено, 22 працівників поранено.

Також Клименко нагадав про постійні обстріли Нікополя на Дніпропетровщини, від якого через річку Дніпро — уже окупована територія.

«Там взагалі менш як 10 км від точки старту БпЛА. Є інформація, що там росіяни також тренуються на БЗВП запускати дрони по мирному населенню. Окремо б’ють БпЛА, окремо артилерія», — заявив міністр.

