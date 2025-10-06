Харків готується до найважчої зими: РФ знищила дві підстанції, які живили місто

Мер Харкова Терехов попередив харків’ян про важку зиму

Міський голова Харкова Ігор Терехов припускає, що прийдешня зима буде найважчою для міста.

Про це він написав у Telegram.

За словами Терехова, протягом останніх днів внаслідок ударів РФ були знищені дві трансформаторні підстанції, які живили Харків.

«Це серйозний удар по потужностях АТ „Харківобленерго“. І, дивлячись на динаміку атак, уже зрозуміло, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни», — попередив очільник міста.

Водночас, Терехов запевнив, що енергетики роблять усе можливе, аби у домівках харків’ян було світло.

«Якщо ще вночі без електроенергії залишалися близько 22 тис. абонентів, то вже зараз — близько 3,5 тис. Такої динаміки вдалося досягти завдяки цілодобовій і злагодженій роботі енергетиків „Обленерго“ та комунальних служб Харкова…», — написав він.

Терехов закликав «дивитися правді в очі». Він певен, що Росія не припинить спроб терору і намагатиметься й далі занурити українців у холод і темряву.

«І будь-якої миті може статися новий удар по критичній інфраструктурі, який за секунди здатен зруйнувати те, що ми створювали й відновлювали місяцями. І такі ситуації, на жаль, уже траплялися не один раз у минулому і трапляються зараз. Тому треба завжди бути готовими до всього», — підсумував мер Харкова.

Нагадаємо, що уночі, 6 жовтня, росіяни знову атакували Харків ударними дронами.