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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
366
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РФ знищила хаб "Нової пошти" у ще одній області: що з посилками

«Нова пошта» компенсує клієнтам оголошену вартість відправлень, які були пошкоджені або знищені внаслідок атаки.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Знищений сортувальний термінал «Нової пошти» у Сумах

Знищений сортувальний термінал «Нової пошти» у Сумах / © Нова пошта

Доповнено додатковими матеріалами

Через серію російських атак було знищено сортувальний термінал «Нової пошти» у Сумах. На щастя, ніхто з персоналу не постраждав, проте майно та тисячі відправлень зазнали серйозних пошкоджень.

Про це повідомили в самій компанії.

Вранці 17 червня російські війська двічі атакували дронами сортувальний термінал «Нової пошти» в Сумах. На щастя, серед працівників постраждалих немає.

Унаслідок влучань пошкоджено покрівлю будівлі, частину обладнання, а також сітчасті контейнери з посилками. Пожежу, яка спалахнула після ударів, оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

За попередніми даними, під час атаки на території термінала перебувало понад 13 тис. відправлень із загальною оголошеною вартістю більш ніж 42 млн грн. Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та перевіряють стан вантажів.

«Нова пошта компенсує клієнтам оголошену вартість відправлень, які були пошкоджені або знищені внаслідок атаки», — пообіцяли в компанії.

Актуальну інформацію про статус відправлень клієнти можуть відстежувати у мобільному застосунку або на офіційному сайті «Нової пошти».

Нагадаємо, російська ракета знищила найбільший інноваційний термінал «Нової пошти» в Києві під час масованого нічного обстрілу 15 червня. Гендиректор компанії Євген Тафійчук наголосив, що попри втрату об’єкта, який був гордістю бізнесу, компанія планує відбудувати ще сучасніший та потужніший термінал.

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Дата публікації
Кількість переглядів
366
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