ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
1 хв

РФ знищила склади мережі магазинів «Будинок іграшок»: деталі атаки

Через значні руйнування компанія попередила покупців про затримки замовлень.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Іграшки.

Іграшки. / © УНІАН

Внаслідок атаки РФ 27 серпня було знищено розподільчий центр мережі магазинів дитячих іграшок «Будинку іграшок». Під прицілом армії РФ опинився — склад, де зберігалася значна частина товару.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

На зруйнованих складах зберігалася значна частина іграшок та товарів, звідки щодня товар відправляли до магазинів по всій Україні. Зазначається, що команда не постраждала.

«Через знищення центру частина вже оформлених замовлень може надійти із затримкою. Якщо оплачене замовлення доведеться скасувати, кошти клієнтам повернуть», — наголосили у повідомленні.

Нагадаємо, 27 серпня армія РФ вдарила балістикою і БпЛА по складах під Києвом. Зокрема, сильні пожежі виникли у Борисполі. Крім того, пошкоджені складські приміщення у Фастівському районі.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie