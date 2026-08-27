РФ знищила склади мережі магазинів «Будинок іграшок»: деталі атаки

Іграшки. / © УНІАН

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Внаслідок атаки РФ 27 серпня було знищено розподільчий центр мережі магазинів дитячих іграшок «Будинку іграшок». Під прицілом армії РФ опинився — склад, де зберігалася значна частина товару.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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На зруйнованих складах зберігалася значна частина іграшок та товарів, звідки щодня товар відправляли до магазинів по всій Україні. Зазначається, що команда не постраждала.

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«Через знищення центру частина вже оформлених замовлень може надійти із затримкою. Якщо оплачене замовлення доведеться скасувати, кошти клієнтам повернуть», — наголосили у повідомленні.

Нагадаємо, 27 серпня армія РФ вдарила балістикою і БпЛА по складах під Києвом. Зокрема, сильні пожежі виникли у Борисполі. Крім того, пошкоджені складські приміщення у Фастівському районі.

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