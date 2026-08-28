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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ знищила завод горілки "Хортиця": він не підлягає відновленню

У Запоріжжі внаслідок масованого російського обстрілу 27 серпня повністю знищено відомий лікеро-горілчаний завод «Хортиця».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Удар по "Хортиці"

Удар по «Хортиці»

Минулої доби, 27 серпня, російські війська знищили відомий лікеро-горілчаний завод «Хортиця» у Запоріжжі.

Про це у коментарі NV Бізнес повідомила пресслужба алкгольного холдину Global Spirits, які належить «Хортиця».

У компанії уточнили, що на завод «Хортиця» було чотири прильоти. Підприємство горіло щонайменше три години. Воно не підлягає відновленню.

«Частина продукції згоріла повністю, частина — оплавилась та підлягає утилізації», — додають у Global Spirits. Компанія втратила приблизно 3−4 млн пляшок продукції з виплаченим акцизом. Середня вартість одного товару — 100 грн.

Раніше в компанії Global Spirits повідомляли, що внаслідок обстрілу РФ Київщини, у ніч проти 19 липня, знищено основний склад підприємства. За попередніми оцінками сума збитків становить понад 100 мільйонів гривень.

Нагадаємо, лікеро-горілчаний завод «Хортиця» працює у Запоріжжі майже 23 роки. Підприємство збудували у 2003 році.

Global Spirits — один з найбільших міжнародних алкогольних холдингів у Європі. Компанія має три заводи в Україні (Одеський коньячний завод, лікеро-горілчаний завод Хортиця, НВП Гетмьман). Серед найвідоміших брендів компанії — Хортиця, Мороша, Первак, «Пшенична сльоза», Gold Ukraine, Shustov.

Фото t.me/publicreservestugna («Стугна»)

Фото t.me/publicreservestugna («Стугна»)

Раніше повідомлялося, що росіяни вдруге за короткий час вдарили ракетами по металургійному підприємстві «Запоріжсталь».

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