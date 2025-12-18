РФ зосередила основний удар в районі Лиману: військовий оцінив ситацію

Мапа / © Deepstatemap

В районі Лиману РФ зосередила основний ударний кулак. Сили оборони роблять все, щоб ворог не зміг захопити місто.

Про це в ефірі «КИЇВ24» розповів Максим Білоусов, речник 60 Окремої механізованої бригади.

«Ворог зараз зосередив на нас свій основний ударний кулак 20-ї армії. І це для нас найбільша складність, тому що співвідношення ворога може бути від 1 до 6 або від 1 до 10. І в цьому саме кількості живої сили це найбільша складність», — зазначає він.

За словами Білоусова, Лиман є певними «воротами» до Слов’янська. Але, по-перше, там ще є річка Сіверський Донець, яку теж потрібно буде перетнути, і це будуть певні складнощі,

«Навіть якщо станеться так, що ворог зможе захопити Лиман, це не буде миттєвого просування одразу до Слов’янська», — резюмував військовий.

Раніше йшлося про те, що РФ посилила Лиманський напрямок — він розглядається як один із вирішальних для планів щодо захоплення Донеччини.

«Ворог підсилив Лиманський напрямок піхотою, яка безперебійно намагається просочуватися малими групами в наші тили, адже розглядає його як один з „вирішальних“ для реалізації своїх планів щодо захоплення Донецької області», — зазначив Станіслав Бунятов.

Також військовий визнає: напрямок поступово перетворюється на Слов’янський»,