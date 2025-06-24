РФ зосередить ракетні удари по п’яти містах: експерт назвав цілі Путіна

Ракетний удар РФ. / © ТСН.ua

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Армія агресорки Російської Федерації зосередить ракетні удари на п'яти українських містах України. Через масовані обстріли Москва прагне деморалізувати українське суспільство.

Про це заявив доктор історичних наук, політолог Вадим Денисенко в ефірі телеканалу “Еспресо”.

З його слів, головне завдання - РФ деморалізувати українське суспільство і проводити інформаційно-психологічні операції.

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"Усе, що ми бачимо зараз, на жаль, буде продовжуватися. Один із ключових факторів, на які тиснутимуть росіяни, – це обстріли цивільних міст. Уже обрано Суми, Харків, Запоріжжя, Київ, Одесу. Це п'ять міст, які будуть ключовими для обстрілів з боку РФ”, - наголосив Денисенко.

Диктатор РФ Володимир Путін, переконаний політолог, багато ставить на воєнні дії цього літа. Так, “фюрер” робить усе можливе, щоб влада США на нього не образилася та принаймні до осені не ускладнювала на Москву санкційну політику.

"Найближчим часом я не вірю, що Трамп вийде й скаже: або ти завтра припиняєш бойові дії, або якийсь закон у певній формі з'являється на моєму столі, і я його підписую. Поки що я не думаю, що Трамп глобально змінюватиме свою стратегію", - висловився Денисенко.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов повідомив про нову небезпеку ракетних ударів. Російська армія перейшла до масованих атак раз на тиждень і може продовжувати в цьому ж темпі. З його слів, це дозволяють темпи виробництва БпЛа. Схожа ситуація і з ракетами.

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Тим часом президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків Геннадій Хазан наголосив, що росіяни спеціально цілять по “панельках”. Адже завдяки особливості конструкції він фактично “складається”.

Зауважимо, начальник управління комунікацій командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому навіть збиті ракети спричиняють серйозні руйнування. З його слів, є завжди наслідки, “особливо, коли летить така величезна кількість засобів повітряного ураження”.

Дата публікації 15:06, 23.06.25 Кількість переглядів 23 Купіть додому протигази! ДСНСівці розповіли про алгоритм дій, якщо ви опинилися під завалами