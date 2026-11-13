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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ зрання двічі вдарила по Одесі: загинули люди, постраждалі у важкому стані – деталі

В Одесі на тлі оголошеної тривоги лунали вибухи. За останніми даними, є двоє загиблих.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Сьогодні, 13 листопада, Росія двічі завдала удару по Одесі. Є загиблі люди. Пошкоджено приватний житловий будинок, спалахнула пожежа.

Про наслідки атаки повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

«Ще один ворожий удар по Одесі… До двох людей збільшилася кількість загиблих внаслідок атаки на Одесу. Ще пʼятеро людей постраждали, їх госпіталізовано. Пошкоджено приватні житлові будинки та легкові автомобілі», — зазначив він.

На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

Наслідки атаки в Одесі / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Наслідки атаки в Одесі / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Атака по Україні 13 листопада — що відомо

У ніч проти п’ятниці, 13 листопада, російські війська продовжили атаку на Україну ударними БПЛА. У низці областей оголосили повітряну тривогу.

У Києві спалахнула будівля медзакладу. У Вінниці та Рівному пошкоджено будинки.

За даними Повітряних сил, росіяни атакували Україну 117 дронами. Летіли дрони типу Shahed (63 з них — реактивні), «Гербера» і дрони-імітатори типу «Пародія» з напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (Росія) та тимчасово окуповане Гвардійське у Криму.

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