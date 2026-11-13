РФ зрання двічі вдарила по Одесі: загинули люди, постраждалі у важкому стані – деталі

Наслідки атаки / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

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Сьогодні, 13 листопада, Росія двічі завдала удару по Одесі. Є загиблі люди. Пошкоджено приватний житловий будинок, спалахнула пожежа.

Про наслідки атаки повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

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«Ще один ворожий удар по Одесі… До двох людей збільшилася кількість загиблих внаслідок атаки на Одесу. Ще пʼятеро людей постраждали, їх госпіталізовано. Пошкоджено приватні житлові будинки та легкові автомобілі», — зазначив він.



На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

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Наслідки атаки в Одесі / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Атака по Україні 13 листопада — що відомо

У ніч проти п’ятниці, 13 листопада, російські війська продовжили атаку на Україну ударними БПЛА. У низці областей оголосили повітряну тривогу.

У Києві спалахнула будівля медзакладу. У Вінниці та Рівному пошкоджено будинки.

За даними Повітряних сил, росіяни атакували Україну 117 дронами. Летіли дрони типу Shahed (63 з них — реактивні), «Гербера» і дрони-імітатори типу «Пародія» з напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (Росія) та тимчасово окуповане Гвардійське у Криму.

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