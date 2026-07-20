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РФ зрання накрила ракетами обласний центр — перші деталі
В Одесі під час російської атаки постраждала інфраструктура.
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Зранння, 20 липня, ворог здійснив ракетну атаку на Одесу.
Про це коротко повідомив очільник МВА Сергій Лисак.
«Постраждала інфраструктура. На місці працюють відповідні служби», — зазначив він.
Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю. З-під завалів будинку дістали тіло 11-річної дівчинки. За даними місцевої влади, кількість загиблих — троє осіб. Крім того, керовані авіабомби зруйнували два поверхи п’ятиповерхового будинку, пошкодили вікна та балкони у дев’ятиповерхівці. Є руйнування у приватному секторі, горить термінал логістичного оператора.
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