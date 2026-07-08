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РФ зрання скинула на великий обласний центр бомбу: є поранені, перші деталі від влади (фото)
Керована авіабомба РФ рознесла гаражний кооператив.
Зранку 8 липня російська керована авіабомба вдарила по Запоріжжі. Зокрема, окупанти завдали ударів по гаражному кооперативу. Постраждали чоловік і жінка.
Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
«Зруйновані та пошкоджені будівлі. Поранень дістали двоє людей — 76-річні чоловік та жінка. Вони самостійно звернулися за допомогою лікарів», — повідомив чиновник.
Окрім того, за даними чиновника, внаслідок атаки в обласному центрі без електропостачання залишилися 15 342 абоненти. Серед них — 14 574 побутових та 768 юридичних споживачів.
Нагадаємо, вночі у Запоріжжі російська авіабомба влучила у харчове підприємство. Внаслідок удару зруйновано приміщення. Поранення дістав 43-річний працівник підприємства.