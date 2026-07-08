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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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5043
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РФ зрання скинула на великий обласний центр бомбу: є поранені, перші деталі від влади (фото)

Керована авіабомба РФ рознесла гаражний кооператив.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Удар КАБ по гаражному кооперативу

Удар КАБ по гаражному кооперативу / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Зранку 8 липня російська керована авіабомба вдарила по Запоріжжі. Зокрема, окупанти завдали ударів по гаражному кооперативу. Постраждали чоловік і жінка.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Зруйновані та пошкоджені будівлі. Поранень дістали двоє людей — 76-річні чоловік та жінка. Вони самостійно звернулися за допомогою лікарів», — повідомив чиновник.

Окрім того, за даними чиновника, внаслідок атаки в обласному центрі без електропостачання залишилися 15 342 абоненти. Серед них — 14 574 побутових та 768 юридичних споживачів.

Росія вдарила авіабомбою по гаражному кооперативу / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Росія вдарила авіабомбою по гаражному кооперативу / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Росія вдарила авіабомбою по гаражному кооперативу / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Росія вдарила авіабомбою по гаражному кооперативу / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Росія вдарила авіабомбою по гаражному кооперативу / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Росія вдарила авіабомбою по гаражному кооперативу / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Нагадаємо, вночі у Запоріжжі російська авіабомба влучила у харчове підприємство. Внаслідок удару зруйновано приміщення. Поранення дістав 43-річний працівник підприємства.

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Дата публікації
Кількість переглядів
5043
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