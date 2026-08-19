РФ зрання вдарила бомбами по великому обласному центру: цілі будинки розбиті в руїни, нові деталі (оновлено)

Атака на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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Російські війська вранці 19 серпня атакували Запоріжжя керованою авіаційною бомбою. В одному з районів міста зруйновано житловий будинок, інші — отримали значні ушкодження.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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За його попередньою інформацією, внаслідок удару загорілися та були пошкоджені приватні будинки.

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«Зруйнований будинок, під завалами може знаходитися людина», — повідомив очільник області.

Перед цим у Запорізькій області пролунали вибухи. Під час повітряної тривоги мешканців закликали залишатися у безпечних місцях до відбою.

Росіяни вдарили КАБом по Запоріжжю: зруйновано будинок (фото) (7 фото) © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака РФ по Запоріжжю — наслідки

Голова Космічної райадміністрації Запоріжжя Володимир Волобуєв додав, що внаслідок ворожої атаки КАБами двоє людей постраждали, пошкоджено близько 20 будинків.

Федоров зауважив, що впродовж доби через російські атаки по Запоріжжю та Запорізькому району дві людини загинули, ще десять отримали поранення. За його словами, загалом окупанти завдали 1019 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області.

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Також армія Росії здійснила 19 авіаційних ударів по Комишувасі, Новомиколаївці, Таврійському, Юліївці, Запорожцю, Барвинівці, Світлій Долині, Оріхову, Сонячному, Васинівці, Червоному Яру, Омельнику, Червоній Криниці.

Окрім того, зафіксовано 7 ударів РСЗВ по Павлівці, Залізничному, Воздвижівці, Цвітковому, Гіркому. А 717 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя та інші населені пункти області.

Посадовець підкреслив, що через російські атаки багато пошкоджень житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака РФ по Україні — останні новини

Раніше повідомлялося, що двоє людей постраждали внаслідок ворожого удару по Запорізькому району увечері, 13 серпня.

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Ми раніше інформували, що російські війська вдарили безпілотником по автобусу у Запорізькому районі.

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