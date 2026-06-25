РФ зрання вдарила по АЗС з людьми в обласному центрі: поранені цивільні, перші деталі (фото)

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У Сумах російський безпілотник атакував автозаправну станцію. Внаслідок удару поранення дістали четверо цивільних. Є потерпілі.

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Як зазначив посадовець, до лікарні доправили двох працівників АЗС. За попередніми даними, їхні травми не становлять загрози для життя. Також постраждало подружжя, яке перебувало неподалік місця влучання. Медики надали їм допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

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У владі наголошують, що російські війська вже понад рік систематично атакують об’єкти паливної інфраструктури Сумщини. Лише протягом червня в області зафіксували 13 ударів по автозаправних станціях.

«Ситуація на контролі. Ми на зв’язку з керівництвом АЗС у регіоні та профільними службами. У разі ускладнення ситуації маємо напрацьовані рішення, необхідні для забезпечення потреб громад», — зазначив Григоров.

Мешканців закликають не перебувати поблизу АЗС, об’єктів критичної та промислової інфраструктури під час повітряних тривог і негайно прямувати до укриттів у разі загрози ударів.

Нагадаємо, вдень 23 червня російські війська атакували Сумську громаду безпілотниками. Під ударом опинилися об’єкти цивільної інфраструктури та житловий сектор. В одному зі старостатів дрон типу «Молнія» влучив в об’єкт інфраструктури. Внаслідок атаки поранення дістали двоє чоловіків, стан одного з них медики оцінюють як важкий. Також влучання зафіксували у Сумах і Стецьківському старостаті — пошкоджено приватну садибу, автомобіль та вікна будинків. На цих локаціях обійшлося без постраждалих.

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