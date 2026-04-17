РФ зрання вдарила по великому обласному центру: перші деталі від влади
Російська армія пошкодила у Дніпрі транспортне підприємство.
У п’ятницю зранку, 17 квітня, російська армія атакувала Дніпро. Минулося без травмованих.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
«Ворог атакував Дніпро. Сталася пожежа. Її вогнеборці уже локалізували. Пошкоджене транспортне підприємство», — наголосив чиновник.
Нагадаємо, минулої ночі, 16 квітня, росіяни вдарили по житлових кварталах Дніпра. В обласному центрі сталися значні руйнування цивільної інфраструктури. На кількох локаціях спалахнули пожежі: зайнялися житлові будинки, гаражі та автомобілі.
Внаслідок удару по Дніпру загинули мирні мешканці. Станом на сьогоднішній ранок відомо про п’ятьох жертв: тіла чотирьох знайшли під завалами, а один чоловік помер у лікарні, бо мав важні травми.