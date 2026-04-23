РФ зрання вдарила просто по залізниці на Житомирщині: загинула жінка

Стовп диму

На Житомирщині зранку 23 квітня пролунали вибухи. Внаслідок атаки БпЛА на залізницю є загибла людина.

Про це повідомляє голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Удар по Коростеню

Що відомо про наслідки атаки

Як стало відомо, РФ вдарила дронами по цивільній транспортній інфраструктурі Житомирщини.

«На жаль, наразі відомо про одну жінку, що загинула внаслідок атаки», — пише Бунечко.

На місці працюють рятувальники, ремонтні бригади та правоохоронні органи.

Крім того, повідомлялося, що Житомирська область перебувала під атакою ворожих БпЛА. Людей закликали перебувати в укриттях. Станом на 05:54 повідомлялося про рух дронів на Житомирщині, зокрема — курсом на Коростень.

Нагадаємо, російські війська вночі 17 квітня завдали удару по цивільній інфраструктурі та житлових будинках у Житомирській області. Внаслідок атаки сталася пожежа в приватному будинку та господарчій споруді, яку рятувальники ліквідували. За попередніми даними, постраждалих немає.