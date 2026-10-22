«Шахед» / © Associated Press

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У Холодногірському районі Харкова зранку 22 жовтня реактивний «Шахед» ударив по паркувальному майданчику — на місці влучання пожежа, горять приватні авто.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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Підрозділи ДСНС та відповідні міські служби працюють на місці ворожої атаки.

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Раніше зафіксовано удар по центральній частині міста в Основʼянському району. Наслідки уточнюються.

У ніч проти четверга ворожий реактивний безпілотник також ударив по приватному сектору Слобідського району — на місці пожежа.

«Горить господарська споруда, кілька приватних будинків пошкоджено. На разі — без постраждалих», — уточнив Терехов.

Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами і БпЛА. Зафіксовано «прильоти» по Південному мосту і медзакладу. У кількох районах столиці є влучання і потерпілі.

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