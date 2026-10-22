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РФ зрання завдала повторного удару по великому обласному центру, "приліт" просто по парковці — перші деталі
Російські війська завдали ударів реактивними безпілотниками по кількох районах Харкова, спричинивши пожежі на паркувальному майданчику та у приватному секторі.
У Холодногірському районі Харкова зранку 22 жовтня реактивний «Шахед» ударив по паркувальному майданчику — на місці влучання пожежа, горять приватні авто.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Підрозділи ДСНС та відповідні міські служби працюють на місці ворожої атаки.
Раніше зафіксовано удар по центральній частині міста в Основʼянському району. Наслідки уточнюються.
У ніч проти четверга ворожий реактивний безпілотник також ударив по приватному сектору Слобідського району — на місці пожежа.
«Горить господарська споруда, кілька приватних будинків пошкоджено. На разі — без постраждалих», — уточнив Терехов.
Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами і БпЛА. Зафіксовано «прильоти» по Південному мосту і медзакладу. У кількох районах столиці є влучання і потерпілі.