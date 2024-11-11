РФ зруйнувала дамбу Курахівського водосховища: журналістка про те, куди піде вода

Кирієнко уточнила, що вода зі зруйнованої дамби Кураховому не загрожує, проте наголосила, що ворог продовжує наступати.

Військова журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова розповіла, якою є ситуація на Курахівському напрямку після підриву росіянами дамби Курахівського водосховища біля села Старі Терни.

Про це вона написала у Facebook.

Також читайте У Кураховому вже ідуть бої з групами окупантів — офіцер ЗСУ

"Дамба дійсно пошкоджена. Але Сили оборони це не коментують. Поки що. Вода наповнить річку Вовчу. Вона по напрямку наступу противника. Вода пішла в бік (сіл – Ред.) Багатир, Андріівка, Олексіівка", – зазначила журналістка.

За її словами, така ситуація точно загальмує ворога, адже росіяни не зайдуть з тилу. За інформацією Кирієнко, кількість цивільних, які могли постраждати внаслідок підтоплення – мінімальна, адже у прифронтових селах була проведена евакуація.

"Той, хто пише про мирних, які могли загинути – не орієнтується в ситуації на фронті. Мирних там мінімум. Одиниці. Бо добре проведена евакуація. Бо сильні бойові дії навколо. Бо це вже було. Контрольовані спуски води 2022-го. Шалених підтоплень нема, як це було, наприклад, на Київщині, коли бахнули дамбу в Козаровичах, що спинило наступ росіян на столицю", – розповіла вона.

Проте Кирієнко наголосила, що ворог продовжує наступати на Курахове. За її інформацією, зранку росіяни на броні прорвалися до околиць міста та висадили піхоту. Техніку росіян спалили, а ворожу піхоту вполювали дрони.

Журналістка запевнила, що Курахове перебуває під контролем Сил оборони. Також вона уточнила, що вода зі зруйнованої дамби Кураховому не загрожує.

"Кураховому загрожує північно-західний Вугледарський фланг. І південний, де Сонцівка. А от якщо ворог підійде до Костянтинополя, що на трасі до Курахавелі, то місту все. А ворог туди йде впевнено. З двох боків. Все почалось з Гірника і Вугледара", – підсумувала Юлія Кирієнко-Мерінова.

Село Старі Терні, біля якого розташована дамба Курахівського водосховища / Фото: Deepstatemap

Раніше молодший сержант, командир відділення 24-го ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" повідомив, що російська армія підірвала Курахівську дамбу на Донеччині, і що підтоплено багато сіл у напрямку села Багатир.

За інформацією Донецької ОВА, внаслідок підриву є загроза для жителів населених пунктів на річці Вовча. Начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун розповів, що вода наближається до населених пунктів Великоновосілківської громади.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.