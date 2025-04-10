Старосалтівський ліцей / © Наші гроші

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На Харківщині внаслідок російського обстрілу був знищений ліцей, розташований всього за 18 км від кордону з РФ, який лише нещодавно відремонтували після попереднього удару.

Про це пише видання «Наші гроші».

Йдеться про ліцей у селищі Старий Салтів Харківської області. На початку повномасштабного вторгнення селище було окуповане, а в травні 2022 року звільнене силами оборони України.

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«У серпні 2023 року департамент капітального будівництва Харківської ОДА уклав з підрядником договір на 193,95 млн грн, а у грудні того ж року на коригування робіт ще на 19,35 млн грн», — зазначають «Наші гроші».

За інформацією порталу публічних коштів Spending, станом на квітень 2025 року за виконані роботи оплачено 147,77 млн грн. Стверджується, що ліцей так і не отримав повноцінного укриття, лише відремонтований підвал. Навчання у закладі проводилося онлайн через загрозу російських обстрілів.

«У закладах освіти Старого Салтова майже тисяча школярів на дистанційному навчанні. Але це не означає, що їхні батьки готові повернутися у селище найближчим часом або вони прийняли рішення залишатися у Європі до закінчення війни. Таких досліджень ніхто не робить», — заявляв раніше Харківський антикорупційний центр.

У лютому 2024 року Харківський антикорупційний центр поспілкувався з головою Старосалтівської громади Антоном Палєєм щодо потреб відбудови у прифронтовому Старому Салтові. Чиновник запевняв, що рішення про відбудову ліцею поблизу кордону з РФ є правильним.

«Якщо не відновлювати такі заклади, як навчання та охорону здоров’я, то можна забувати про ці території зовсім. Ніхто не побажає там жити, неможливе життя без закладів освіти та охорони здоров’я. Держава правильно все робить в цьому питання, люди бачать, що держава розраховує на ці території…», — говорив він.

Зауважимо, що вдобовому зведенні начальника ХОВА Олега Синєгубова немає згадки про російськи удар по будівлі ліцею.

Журналіст-розслідувач, волонтер Червоного Хреста України Олег Яковлев пише, що про недоцільність відбудови навчального закладу під час війни попереджали ще 2023 року.

Раніше повідомлялося, що скандальний експрокурор уник кримінального переслідування і влаштувався у ТЦК.