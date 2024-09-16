РФ звинуватила Україну у підготовці атаки по дитячому закладу у Києві: попередження РНБО

Брехливі заяви Росії про те, що Україна та США нібито готуються "інсценувати ракетний удар по дитячому закладу у Києві" можуть свідчити про підготовку Кремлем чергових ударів по цивільних об'єктах.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

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"Пропагандистські ресурси рф активно поширюють заяву служби зовнішньої розвідки країни про те, що Україна нібито "з подачі" США готує "інсценування російського ракетного удару по дитячому закладу на підконтрольній Києву території". Подібні вкиди росіян – це відверта дезінформація, яка не має нічого спільного з реальністю та може свідчити про підготовку ворогом чергових ударів по цивільних об'єктах", - йдеться у заяві.

Там вважають, що таким чином Росія намагається посіяти паніку серед українців, внести розкол та недовіру в суспільство і виправдатися за власні злочини.

"Варто пам’ятати, в усіх воєнних злочинах російської армії, зокрема і в ракетних ударах по дитячих закладах, росія намагається звинуватити Україну", - наголосили у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, у FT пишуть, що РФ посилює контрнаступ у Курській області, а ЗСУ окопуються.

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