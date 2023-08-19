Rheinmetall хоче використати радянські танкові заводи в Україні для виробництва Leopard

До кінця серпня в Україні розпочнеться техобслуговування танків Leopard.

Rheinmetall має намір використати радянські танкові заводи в Україні для виробництва німецьких танків Leopard.

Про це пише Bild.

Очільник концерну Армін Паппергер розповів, що виробництво хочуть розпочати якнайшвидше.

"Це може піти швидко, там досить багато оснащених танкових заводів радянських часів", - сказав він.

Зазначимо, Rheinmetall має намір орендувати заводи часів СРСР і організувати там одну-дві виробничі лінії для створення танків за стандартами НАТО.

Зокрема, до кінця серпня в Україні розпочнеться техобслуговування танків Leopard, пошкоджених під час бойових дій.

"Ми почнемо техобслуговування вже цього місяця", - сказав він.

На сьогодні 12 українських спеціалістів уже проходять навчання у Німеччині. Незабаром до них приєднаються ще 12 українців.

Додамо, Україна до кінця 2023 року отримає безпілотний комплекс для повітряної розвідки "Luna NG" від німецького концерну Rheinmetall.

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