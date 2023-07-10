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Rheinmetall протягом 12 тижнів відкриє танковий завод в Україні – CNN

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Rheinmetall протягом 12 тижнів відкриє танковий завод в Україні – CNN

Rheinmetall протягом 12 тижнів відкриє танковий завод в Україні.

Німецький виробник зброї Rheinmetall будуватиме та ремонтуватиме танки в Україні.

Німецький концерн Rheinmetall протягом наступних 12 тижнів відкриє в Україні завод бронетехніки, відкидаючи занепокоєння інших західних оборонних компаній щодо розширення присутності в країні, поки вона перебуває у стані війни з Росією.  

Про це в інтерв’ю CNN повідомив генеральний директор Армін Паппергер.

Найбільший німецький виробник зброї також навчатиме українців обслуговувати танки та іншу броньовану техніку, виготовлену на заводі, який буде розташований у західній частині країни.

"Українці повинні допомогти самі собі – якщо їм завжди доведеться чекати на європейців чи американців, щоб допомогти їм протягом наступних 10 чи 20 років… це неможливо", - сказав він.

На початку цього року компанія повідомила, що сподівається відкрити завод вартістю 200 мільйонів євро в Україні, здатний виробляти близько 400 танків на рік.

Rheinmetall буде управляти заводом у партнерстві з "Укроборонпромом", якому також належатиме це підприємство. У травні компанії оголосили про угоду щодо збільшення оборонно-технологічного потенціалу України.

Раніше ми писали, що збройний концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво в Україні танкового заводу і хоче побудувати його ще до закінчення війни.

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв бурно відреагував на те, що Rheinmetall хоче побудувати в Україні танковий завод і пригрозив, що Росія знищить його ракетними ударами.   

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Дата публікації
Перегляди
931
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