Василь Малюк розповів про боротьбу з "агентами в рясах" / © СБУ

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Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року СБУ відкрила понад 170 кримінальних проваджень щодо священників УПЦ Московського патріархату. Більшість з них за статтею «Державна зрада».

Про це розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк на зустрічі з журналістами.

За інформацією голови СБУ, стосовно священників УПЦ МП:

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Розпочато 174 кримінальних проваджень;

Про підозру повідомили 122 клірикам УПЦ МП.

Винесено 31 обвинувальний вирок.

Малюк запевнив, що СБУ поважає свободу віросповідання за Конституцією, але коли йдеться про державну зраду, то вийнятків бути не може.

«Окремий напрямок роботи — боротьба з „агентами в рясах“.Якщо вони вчиняють злочини проти основ нацбезпеки, чи будь-які інші злочини, ми це кваліфікуємо відповідно до чинного законодавства і притягуємо до відповідальності. У Конституції є принцип свободи совісті, свободи віросповідання, і ми це поважаємо. Але якщо вони підтримують агресора, то, звичайно, ми документуємо таких осіб. Наявність ряси та кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає», — наголосив він.

Раніше повідомлялося, що на Вінничині священника УПЦ МП, який виправдовував агресію РФ, засудили до 5 років ув'язнення