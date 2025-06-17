Рятувально-пошукова операція в Києві: скільки людей досі перебувають під завалами багатоповерхівки

У Солом’янському районі Київа триває рятуально-пошукова операція / © Віталій Коваль/Facebook

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Рятувальна операція в Солом’янському районі Києва триває. Але скільки ще людей перебуває під завалами після ворожої атаки у ніч проти 17 червня, рятувальникам наразі невідомо.

Про це повідомила керівниця відділу комунікацій ДСНС Світлана Водолага в коментарі для «Еспресо».

На цей час з під завалів вдалося деблокувати тіла п’яти людей.

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«Наразі ми можемо підтвердити загибель п’яти людей, тобто ми дістали звідси п’ять людей. Скільки ще тіл перебуває під завалами, наразі нам невідомо. Чи то жінки, чи то чоловіки — цим займаються зараз правоохоронні органи», —зазначила речниця.

За її інформацією, зараз правоохоронці проводять опізнання тіл родичами. Після встановлення осіб загиблих та завершення рятувально-пошукової операції правоохоронні органи матимуть остаточні дані щодо загиблих.

Нагадаємо, експерт назвав небезпечну зброю, яку могла застосувати РФ під час атаки на Київ. Росіяни застосовують дешеві дрони з касетними снарядами зі смертельними пастками.