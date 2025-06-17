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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Рятувально-пошукова операція в Києві: скільки людей досі перебувають під завалами багатоповерхівки

Рятувальники дістали з під завалів п’ять тіл, скільки ще залишається під уламками наразі невідомо.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Розбір завалів

У Солом’янському районі Київа триває рятуально-пошукова операція / © Віталій Коваль/Facebook

Рятувальна операція в Солом’янському районі Києва триває. Але скільки ще людей перебуває під завалами після ворожої атаки у ніч проти 17 червня, рятувальникам наразі невідомо.

Про це повідомила керівниця відділу комунікацій ДСНС Світлана Водолага в коментарі для «Еспресо».

На цей час з під завалів вдалося деблокувати тіла п’яти людей.

«Наразі ми можемо підтвердити загибель п’яти людей, тобто ми дістали звідси п’ять людей. Скільки ще тіл перебуває під завалами, наразі нам невідомо. Чи то жінки, чи то чоловіки — цим займаються зараз правоохоронні органи», —зазначила речниця.

За її інформацією, зараз правоохоронці проводять опізнання тіл родичами. Після встановлення осіб загиблих та завершення рятувально-пошукової операції правоохоронні органи матимуть остаточні дані щодо загиблих.

Нагадаємо, експерт назвав небезпечну зброю, яку могла застосувати РФ під час атаки на Київ. Росіяни застосовують дешеві дрони з касетними снарядами зі смертельними пастками.

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