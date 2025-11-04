Рятувальники показали фото наслідків російського удару по Дніпропетровщині

Наслідки російського удару по Дніпропетровщині / © ДСНС

Рятувальники ДСНС показали фото наслідків російського удару по Дніпропетровщині у ніч проти 4 листопада.

Внаслідок ворожого ракетно-дронового удару по Дніпропетровській області загинула жінка, ще восьмеро людей, серед яких двоє дітей, поранені внаслідок російських ударів, повідомляє ДСНС Дніпропетровщини у Telegram.

«Синельниківський район: удар по житловому сектору. Загинула жінка, ще восьмеро людей отримали поранення, серед них — двоє дітей. Зайнялися кафе, житловий будинок та автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Пожежі оперативно ліквідували вогнеборці ДСНС.

У ДСНС додали, що у Павлограді внаслідок російської атаки пошкоджений об’єкти інфраструктури.

Наслідки російського удару по Дніпропетровщині / © ГУ ДСНС у Дніпропетровскій області

Наслідки російського удару по Дніпропетровщині / © ГУ ДСНС у Дніпропетровскій області

Наслідки російського удару по Дніпропетровщині / © ГУ ДСНС у Дніпропетровскій області

Наслідки російського удару по Дніпропетровщині / © ГУ ДСНС у Дніпропетровскій області

Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 4 листопда, ворог атакував ракетою та безпілотниками Миколаївську громаду Синельниківського району на Дніпропетровщині. Загинула 65-річна жінка. Ще вісім людей постраждали, серед них двоє дітей. 15-річний хлопець лікуватиметься амбулаторно, 5-річна дівчинка госпіталізована у важкому стані. Як і двоє дорослих.