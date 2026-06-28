Рятувальники витягли собаку з-під завалів у Запоріжжі: щемливе відео

Рятувальники дістали з-під завалів собаку

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У Запоріжжі рятувальники ДСНС врятували з-під завалів собаку. У місті триває ліквідація наслідків чергового обстрілу, який стався 28 червня. На одному з місць влучань співробітники ДСНС проводять пошуково-рятувальні роботи, там і знайшли чотирилапого, якого вдалося врятувати.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

ДСНС врятували собаку з-під завалів у Запоріжжі

Після російської атаки рятувальники вирушили на точки «прильотів», аби допомогти людям вибратися з-під завалів зруйнованих будинків. Адже російські окупанти вгатили саме по житлових кварталах Запоріжжя.

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На одному з місць влучань працівники ДСНС помітили серед завалів собаку. Рятувальники допомогли тварині звільнитися з-під завалів та винесли чотирилапого з небезпеки.

Внаслідок ударів росіян по місту суттєво зросла кількість поранених місцевих жителів.

За останніми даними, кількість постраждалих вже зросла до восьми. Серед постраждалих двоє дітей. П’ятирічний хлопчик перебуває у важкому стані.

Усім пораненим медики надають екстрену допомогу.

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Удар по Запоріжжю: останні новини

Нагадаємо, вранці Росія завдала удару по житлових будинках Запоріжжя, ймовірно, використавши керовані авіабомби або ракети.

За інформацією очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, внаслідок ворожої атаки кількість постраждалих зросла до 11 осіб: поранення дістали троє чоловіків, шість жінок та двоє дітей — 16-річна дівчина та 5-річний хлопчик, який перебуває у важкому стані.

Також відомо про одного загиблого.

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